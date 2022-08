Non si torna indietro da Android 13, almeno se avete un Pixel 6

Con l'aggiornamento ad Android 13 per i suoi Pixel 6 infatti Google ha implementato una nuova versione del bootloader , ovvero della parte di sistema operativo dedicata all'avvio, che implica un'opzione anti-roll back . Questo significa che con il nuovo bootloader di Android 13 non sarà possibile tornare alla versione precedente di Android.

Stando a quanto riportato sul sito ufficiale Google , dove vengono ospitate le factory image di Android utili per l'installazione manuale delle varie release del robottino verde sui suoi Pixel, l'aggiornamento ad Android 13 per Pixel 6 , Pixel 6 Pro e Pixel 6a renderà impossibile il ritorno ad Android 12 .

Difficile capire le motivazione alla base della scelta di Google, anche perché la stessa Google non le ha chiarite. Rimane da capire se tale limitazione sarà in qualche modo aggirabile tramite operazioni di modding.

Vi ricordiamo che l'aggiornamento ad Android 13 è in rollout anche in Italia. Qui sotto trovate le build di riferimento per tutti i modelli di Pixel che lo riceveranno. Per tutti gli altri produttori ci sarà ovviamente da attendere.