Motorola Moto G30 si aggiorna ad Android 12 stabile

Sul forum ufficiale di Lenovo sono apparse diverse segnalazioni (soprattutto provenienti da utenti brasiliani) circa il rollout della versione 12 di Android: l'aggiornamento, contrassegnato dal numero build S0RCS32.41-10-9-2, ha un peso di circa 1 GB e porta con sé anche le patch di sicurezza di febbraio 2022.

Delle novità di Android 12 su smartphone Motorola ve ne abbiamo già parlato: oltre al Material You, widget rinnovati e indicatori di utilizzo per microfono e fotocamera, arrivano anche una nuova Privacy Dashboard, miglioramenti legati al gaming e miglioramenti per l'accessibilità. L'aggiornamento per Moto G30 arriverà probabilmente in Italia entro qualche giorno.