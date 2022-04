Motorola Edge 20 si aggiorna ad Android 12: quante novità!

Il rollout di Android 12 su Motoroda Edge 20 è iniziato da poche ore in Brasile: la versione software portata dall'update è S1RG32.53-18-11 e, al momento, sembra che si stia aggiornando esclusivamente la variante XT2143-1-DS dello smartphone. Ovviamente, nel giro di qualche settimana, l'aggiornamento arriverà anche sui dispositivi italiani.

Delle novità di Android 12 su smartphone Motorola ve ne abbiamo già parlato: oltre al Material You, widget rinnovati e indicatori di utilizzo per microfono e fotocamera, arrivano anche una nuova Privacy Dashboard, miglioramenti legati al gaming e miglioramenti per l'accessibilità.