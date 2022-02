Motorola aggiorna moto G Pro con Android 12: rollout in Regno Unito

Il major update per moto G Pro corrisponde alla build S0PR32.44-11-8 e si riferisce alla versione stabile del software. Sono incluse tutte le novità caratteristiche di Android 12, non è chiaro se Motorola abbia introdotto altre feature personalizzate.

L'aggiornamento appena descritto per moto G Pro è attualmente in fase di distribuzione via OTA in Regno Unito. Ci aspettiamo che entro i prossimi giorni il rollout verrà allargato anche all'Italia.