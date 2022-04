Motorola aggiorna Moto G50 ad Android 12!

Motorola continua il supporto software dei suoi smartphone attualmente sul mercato e rilascio un nuovo aggiornamento per Moto G50, uno dei medio-gamma più recenti che sono arrivati in Italia.

Si tratta di un major update per Moto G50, perché il dispositivo riceve ufficialmente la versione stabile di Android 12. L'update consiste nella build S1RF32.27-25, attualmente in fase di distribuzione per il modello XT2137-1-DS. L'aggiornamento introduce la nuova Privacy Dashboard, il Material You e tutte le altre caratteristiche di Android 12.