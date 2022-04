Moto G100 si aggiorna ufficialmente ad Android 12

Arrivano ottime notizie per Moto G100 , uno dei più recenti smartphone lanciati in Italia da Motorola. Il dispositivo ha infatti iniziato a ricevere l'aggiornamento ufficiale ad Android 12 .

L'aggiornamento ad Android 12 per Moto G100 è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA in Brasile. Potrebbe volerci qualche giorno affinché il rollout venga allargato all'Italia.