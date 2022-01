MIUI 13 ufficiale, anche nella sua versione internazionale

Se avete sentito già parlare di MIUI 13 è perché probabilmente ne avrete già letto in varie occasioni nelle nostre pagine . Si tratta del nuovo sistema operativo realizzato da Xiaomi per i suoi smartphone, ovviamente sempre saldamente basato su Android.

Le novità principali della versione internazionale sono quattro: Liquid Storage, che permette di migliore l'efficenza di lettura e scrittura delle memoria interne fino al 60%; Atomized Memory, che svolge invece un compito sull'ottimizzazione della RAM andando a gestire i processi in attività importanti e non, a livello della singola applicazione; Focus Algorithms che gestisce l'allocazione delle risorse RAM in modo dinamico; e Smart Balance che varia il bilanciamento fra prestazioni e consumo energetico in automatico, andando ad aumentare l'autonomia fino ad oltre il 10%.

Tra le funzionalità pratiche più rilevanti troviamo invece la Sidebar, ovvero uno strumento laterale che permette di aprire le app in modalità finestra in qualsiasi momento e in modo molto pratico.

