MIUI 13: è ufficiale la presentazione del 28 dicembre

Nella giornata di domani, 28 dicembre , Xiaomi svelerà al mondo i nuovi Xiaomi 12 e al loro fianco ci sarà la MIUI 13. La nuova versione dell'interfaccia personalizzata Xiaomi arriverà dunque al fianco dei nuovi flagship della casa cinese. Ci aspettiamo diverse novità sia in termini di interfaccia grafica che in termini di performance .

Sappiamo da diversi giorni con certezza che Xiaomi presenterà i suoi nuovi top di gamma il prossimo 28 dicembre in Cina. Nelle ultime ore sono trapelati importanti dettagli anche sul lancio ufficiale della MIUI 13 .

L'immagine che trovate in galleria è stata diffusa da Xiaomi, e conferma ufficialmente che la MIUI 13 arriverà il 28 dicembre. In questo articolo abbiamo parlato di tutti i modelli che sicuramente la riceveranno come aggiornamento ufficiale.

Vi ricordiamo che tutte le tempistiche appena menzionate valgono per il mercato cinese. Sia i nuovi Xiaomi 12 che la nuova MIUI 13 sono attesi a livello internazionale non prima di febbraio 2022.