La MIUI 13.5 scalda i motori: ecco i modelli che riceveranno l'update

Xiaomi è ormai uno dei leader più affermati nel settore di mercato degli smartphone e parte del suo successo è merito anche della MIUI, la sua personalizzazione di Android giunta alle porte di un nuovo corposo aggiornamento.

Stiamo parlando della MIUI 13.5, la nuova iterazione della MIUI che a breve arriverà su un gran numero di dispositivi della casa cinese. Le novità per la nuova MIUI sono prevalentemente sotto il cofano, andiamo quindi a vedere i modelli che dovrebbero ricevere ufficialmente l'update:

Xiaomi 12/12 Pro/12X/12 Ultra/12 Lite.

Xiaoomi Mi 11T/11T Pro.

Xiaomi Mi 11 /Mi 11i/ Mi 11 Ultra /Mi 11 Pro/Mi 11X Pro/11 Lite 4G/ Mi 11 Lite 5G/11 Lite 5G NE.

Xiaomi Mi Mix 4.

Xiaomi Mix FOLD/Mix FOLD 2.

Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro/Mi10 Ultra/Mi 10 Lite/Mi 10 Lite Zoom.

Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro/Mi 10T Lite.

Redmi Note 11/Note 11 Pro/Note 11 Pro 5G/Note 11 4G/Note 11T/Note 11 Pro/Note 11 Pro+ 5G/Note 11S.

Redmi Note 10/Note 10 Pro.

Redmi-Note 9 Pro 5G.

Redmi K50/K50 Pro/K50 Gaming.

Redmi Note 8 (2021).

Redmi Note 10 Pro 5G.

Redmi-10/10 Power/10 Prime/10 Prime 2022/10C/10A.

Redmi Note 11E/Note 11E Pro/Note 11T Pro/Note 11T Pro+.

POCO M4/M4 Pro 4G/M4 Pro 5G.

Poco X3 Pro /X4 Pro 5G/X3 GT/X4 GT/X4 GT+.

POCO-F4/F4 Pro/F3/F3 GT.

POCO C40/C40+.

I seguenti sarebbero invece i modelli che non riceveranno l'update, secondo Xiaomiui:

Xiaomi Mi 9/Mi 9 SE/Mi 9 Lite/Mi 9 Pro/Mi 9T/Mi 9T Pro.

Redmi K20/K20 Pro/K20 Pro Premium.

Redmi Note 8/Note 8T/Note 8 Pro.

Redmi-9A /9AT/9i/9C;POCO C3/C31.

Quanto appena emerso vale sicuramente per il mercato cinese, ma possiamo ipotizzare che i modelli commercializzati in Europa seguiranno lo stesso concetto. Ancora non conosciamo le tempistiche secondo le quali Xiaomi prevede di rilasciare gli update.