Xiaomi sta lavorando alla MIUI 13.5: ecco il "nuovo" logo del firmware

All'inizio dell'anno, Xiaomi ha presentato la versione internazionale della MIUI 13 , basata ovviamente su Android 12 : le novità del sistema operativo dell'azienda cinese sono molte ( ne abbiamo parlato qui ) e pian piano il software sta arrivando sugli smartphone dell'azienda, ma per Xiaomi è già il momento di guardare al futuro e, in particolare, alla MIUI 13.5 .

Come già fatto in passato, anche questa volta Xiaomi è intenzionata a rilasciare un "minor update" della MIUI, per sistemare alcuni problemi del suo sistema operativo: le versioni ".5" della MIUI infatti difficilmente portano novità vere e proprie, ma si concentrano sul miglioramento dell'esperienza utente e del software in generale. Anche questa MIUI 13.5 non farà eccezione: i pochissimi rumor parlano proprio di una versione 13.5 "più pulita, più stabile, più fluida e più ottimizzata".

Per il momento non sappiamo ancora molto della MIUI 13.5, ma siamo certi che l'azienda sia al lavoro su questa versione poiché in rete è trapelato il logo del software, decisamente simile a quello della MIUI 13. Potete vederlo qui in basso.