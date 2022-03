Mi 11 Ultra e POCO X3 GT si aggiornano ad Android 12 con MIUI 13

Arrivano finalmente delle ottime notizie per Xiaomi Mi 11 Ultra e POCO X3 GT perché per entrambi Xiaomi ha rilasciato l'aggiornamento ufficiale alla MIUI 13 con Android 12.

Si tratta dunque di un major update per i due dispositivi, che arriva per le versioni internazionali degli smartphone. Si tratta della build 13.0.5.0.SKAEUXM per la variante europea di Mi 11 Ultra, e della build V13.0.1.0.SKPIDXM per POCO X3 GT. L'aggiornamento apporta tutte le novità della MIUI 13 con Android 12 che abbiamo visto sui dispositivi che si sono aggiornati in precedenza.