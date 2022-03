Mi 10 Ultra, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 9 Pro 5G si aggiornano ad Android 12 con MIUI 13

Xiaomi continua la distribuzione della sua MIUI 13 con Android 12 sui dispositivi attualmente sul mercato. Nelle ultime ore Xiaomi Mi 10 Ultra, Redmi Note 10 5G e Redmi Note 9 Pro 5G hanno ricevuto un nuovo aggiornamento.

Xiaomi ha infatti rilasciato il major update per i dispositivi citati per gli utenti cinesi. Si tratta dalla build V13.0.1.0.SJJCNXM per Xiaomi Mi 10 Ultra, V13.0.3.0.SKSCNXM per Redmi Note 10 5G e della V13.0.3.0.SJSCNXM per Redmi Note 9 Pro 5G.