Il Material You dovrebbe finalmente prendere piede con Android 13

Google ha adattato la maggioranza delle sue app nel tempo ( Google News l'ultima ) e visto che molti sviluppatori non si sono ancora adeguati ha persino pensato di imporne l'utilizzo , oltre a rilasciarlo nell'AOSP (Android Open Source Project) per una più facile integrazione da parte dei vari OEM. Il problema è che in Android 12 il processo per implementare il nuovo sistema nelle app è piuttosto complicato e restrittivo, ma questo potrebbe finalmente cambiare con Android 13 .

Android 12 e Material You

Prima di capire perché Google ha pensato certe regole, dobbiamo fare un passo indietro, e capire come funziona Material You. La nuova interfaccia è stato creata in modo che la personalizzazione non interferisse con la funzionalità, misurando luminosità e contrasto in maniera accurata (partendo dallo sfondo sul dispositivo) in modo da restituire un'interfaccia gradevole ma senza rendere difficili da leggere testi e pulsanti.

Ma cosa succede se un OEM ci mette mano? È possibile che rovini il tutto, interferendo appunto con l'accessibilità. L'unico modo in cui Google possa verificare che tutto funzioni, è testare ogni implementazione, ed è così che ha introdotto la lista di OEM che possono usare Material You.

Ovviamente da questo sono nati dei problemi, perché da un lato ci sono gli OEM (pochi) che possono usare Material You, e addirittura Google ne ha imposto il supporto per ottenere la licenza GMS (Google Mobile Services), necessaria per poter usare i servizi del Play Store. Dall'altro ci sono gli sviluppatori di app, a cui è stata rilasciata questa lista di librerie per implementare Material You, il che fa sì che le app che usano librerie di Google Material You funzionano solo sui telefoni approvati da Google per l'interfaccia. In pratica Google impone un requisito, ma permette di usarlo solo ad alcune aziende (e fino a un certo punto a ragione).