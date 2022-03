Lo screensaver segreto di Android 13 è... colorato!

Uno degli aspetti di Android che è rimasto praticamente invariato da diversi anni a questa parte corrisponde agli screensaver. Google sembra finalmente di voler apportare un aggiornamento anche a questo con Android 13.

Mishaal Rahman è riuscito ad abilitare la nuova interfaccia degli screensaver che ha scovato nella DP2 di Android 13. Come vedete dal breve video allegato al tweet in fondo, la novità consiste in una nuova tipologia di screensaver denominata Colors, la quale si aggiunge ai preesistenti Orologio e Foto.