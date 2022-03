LG Velvet è ancora vivo: Android 12 è in arrivo

Lo scorso anno abbiamo visto LG dire ufficialmente addio al mercato degli smartphone, con LG Velvet tra gli ultimi modelli a essere lanciati sul mercato.

L'addio al mercato da parte di LG non significa che il supporto software ai dispositivi venduti sia terminato. LG aveva infatti promesso il major update ad Android 12 per il suo Velvet, e ora sta per mantenere la promessa. L'azienda sudcoreana ha fatto sapere che entro fine marzo arriverà l'aggiornamento ufficiale ad Android 12.