LG V60 ThinQ è ancora vivo e riceve ufficialmente Android 12

Lo smartphone del produttore sudcoreano sta ricevendo il major update ad Android 12 con una build che pesa 1,2 GB . L'aggiornamento include tutte le novità caratteristiche di Android 12, ma non è escluso che LG non abbia implementato qualche personalizzazione specifica.

L'aggiornamento descritto è attualmente in fase di distribuzione via OTA per gli utenti statunitensi. Visto l'impegno che LG ha preso nei confronti del supporto software per tutti i suoi dispositivi sul mercato, ci aspettiamo di vederlo presto anche in Italia.