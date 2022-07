Chi non muore si rivede: LG G8X si aggiorna ad Android 12

Vi ricordate di LG G8X ThinQ? Si tratta di uno smartphone di LG lanciato nel lontano 2019, che ha la particolarità di "aggiungere un display" utilizzando la cover Dual Display. Questo predecessore degli smartphone pieghevoli con doppio display non ha avuto un grandissimo successo, ma la società non lo ha dimenticato, visto che ha da poco iniziato il rilascio dell'aggiornamento ad Android 12 (qui trovate la nostra recensione).

Ad aggiornarsi è la variante globale dello smartphone, caratterizzata dal numero di modello LM-G850EMW: in realtà, in India e in qualche altra nazione europea l'update era già disponibile, ma adesso finalmente è arrivato in tutto il mondo. Il changelog è molto striminzito, ma l'aggiornamento porterà sicuramente buona parte delle novità di Android 12 e alcune chicche di LG in aggiunta. Come ciliegina sulla torta, con l'update arrivano anche le patch di sicurezza di giugno 2022.

Ricordiamo che è sempre possibile scaricare e installare l'aggiornamento già da ora tramite LG Bridge, applicazione per PC che consente proprio di installare gli update senza attendere l'OTA: in questo caso, la dimensione del file d'aggiornamento è di circa 5 GB. In ogni modo, l'update arriverà gradualmente su tutti i dispositivi nel giro di qualche giorno.

LG dunque dimostra di tenerci davvero ai propri smartphone: LG G8X ThinQ è infatti stato rilasciato nel 2019 con Android 9 Pie e ora ha ricevuto Android 12. Nel panorama Android, non tanti smartphone possono vantare ben tre major release del sistema operativo.