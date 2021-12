Le patch di sicurezza di dicembre arrivano su tantissimi smartphone Samsung

Samsung è uno dei produttori più attenti al supporto dei propri dispositivi ed è uno dei più rapidi per quanto riguarda il rilascio di nuovi aggiornamenti ( al punto che anche Google se n'é lamentata ): l'azienda coreana ha iniziato ad aggiornare con le patch di sicurezza di dicembre 2021 tantissimi dispositivi.

Mentre i top di gamma sono aggiornati ormai da tempo, Samsung si è concentrata su smartphone di fascia media e bassa: gli ultimi a ricevere le patch di dicembre sono:

Galaxy A32 5G

Galaxy A71

Galaxy S20 FE

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Tab S6

È difficile dire quando l'update arriverà anche in Italia: per il momento, il rollout è partito in alcuni mercati (soprattutto Stati Uniti e Germania), ma nel corso di queste settimane sarà esteso presumibilmente a tutti gli smartphone e tablet.