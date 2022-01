Volete le icone a tema di Android 12? Dovete ancora restare con la beta

Sfortunatamente, questa possibilità non è ancora stata rilasciata nel canale stabile del sistema operativo e al momento è disponibile solo per le applicazioni proprietarie della società di Mountain View.

Con Android 12 , Google ha introdotto Material You , la possibilità di impostare il tema di sistema in base al colore dello sfondo . Ma non si è fermata qui. Nella versione beta del nuovo sistema operativo, anche il tema delle icone viene impostato di conseguenza. Funzione veramente accattivante , dal punto di vista grafico, che uniforma in maniera completa l'aspetto dei nostri adorati smartphone.

Il passo finale probabilmente si compirà con Android 13, ovvero quando (si spera) Google introdurrà un'API a cui provider di terze parti potranno agganciare le loro applicazioni, in modo da seguire il tema impostato da Material You. Come raccontato con Repainter, le soluzioni che implementano le idee di Google non mancano, quindi, chissà, magari non dovremmo attendere fino a Settembre!