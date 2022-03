La serie OnePlus Nord si aggiorna: arrivano le patch di sicurezza di marzo

Per tutti e tre i dispositivi, l'aggiornamento porta le patch di sicurezza di marzo 2022: per OnePlus Nord, la OxygenOS arriva alla versione 11.1.10.10, mentre per OnePlus OnePlus Nord N10 5G arriva alla versione 11.0.5. I changelog degli update non parlano di novità oltre alle patch di sicurezza e al "miglioramento della stabilità del sistema".

Non sappiamo quanto esteso sia il rollout, ma ovviamente, nel giro di qualche giorno al massimo, l'update arriverà anche sui dispositivi italiani e sarà scaricabile e installabile dalle impostazioni del proprio dispositivo.