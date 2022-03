La serie Galaxy S22 si aggiorna: grosse novità per chi gioca

Sugli attuali top di gamma Samsung infatti era stato rilevato che il servizio GOS limitava particolarmente le performance, soprattutto durante il gioco. Nelle ultime ore è stato rilasciato un aggiornamento software per Galaxy S22 , S22+ e S22 Ultra proprio per risolvere tali limitazioni aggirando il GOS .

Dopo le polemiche dei giorni scorsi in merito al servizio Game Optimization Service di Samsung , il quale limita le prestazioni di CPU e GPU per evitare il surriscaldamento dei dispositivi, arriva una soluzione per la serie Galaxy S22 .

L'aggiornamento in questione corrisponde alla build S90xxXXu1AVC6 e porta per gli utenti europei quello che abbiamo visto arrivare qualche giorno fa per gli utenti sudcoreani con Galaxy S22. Oltre a limitare l'azione del GOS durante le sessioni di gioco, l'aggiornamento rende anche possibile accedere alla sezione Game Booster, all'interno della categoria Labs delle Impostazioni del dispositivo.

Game Booster permetterà di ottimizzare ulteriormente le performance hardware dei modelli di Galaxy S22 durante le sessioni di gaming. L'aggiornamento descritto è attualmente in fase di distribuzione via OTA per gli utenti europei, nel giro delle prossime ore dovrebbe arrivare anche in Italia.