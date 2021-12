La prima beta di Android 12L è qui, ma per le vere novità bisognerà attendere

Google ha da poco annunciato di aver rilasciato la prima beta di Android 12L , il sistema operativo pensato per gli schermi più grandi e che porta diverse novità per quanto riguarda il multitasking. Purtroppo, com'era lecito aspettarsi, le vere novità non sono presenti , visto che il firmware è indirizzato prevalentemente agli sviluppatori.

Così come la Developer Preview, anche questa beta potrà essere installata su Lenovo Tab P12 Pro (anche se al momento in cui stiamo scrivendo Google dice che "non sarà disponibile fino a una data successiva"), oltre che sui dispositivi Pixel, che ovviamente non potranno beneficiare delle funzionalità per gli schermi grandi, e sull'emulatore incluso con Android Studio. Per quanto riguarda l'installazione su Pixel (sono compatibili da Pixel 3A a Pixel 5A), vi rimandiamo alla pagina per l'iscrizione al programma beta.

Con Android 12L, Google introdurrà un nuovo modo di attivare la modalità multitasking su tablet o device con schermi generosi: oltre a poter posizionare due app ravvicinate, si potranno vedere notifiche e impostazioni rapide in due colonne separate allo stesso momento. Purtroppo tutto ciò non è ancora disponibile nella beta in questione.