La One UI 4.0 basata su Android 12 sbarca su Galaxy A52s 5G

Samsung infatti, così come già fatto per altri medio gamma come Galaxy A72, Galaxy Note 10 Lite e Galaxy A52 4G, ha iniziato il rollout della versione 4.0 della sua personalizzazione One UI, basata proprio su Android 12. L'aggiornamento in questione, caratterizzato dalla sigla A528BXXU1BUL7, è stato già avvistato in diverse nazioni europee, come Francia, Svizzera, Lussemburgo e Polonia.

È dunque solo questione di tempo prima che arrivi anche sui dispositivi italiani. Purtroppo non è noto il changelog completo, ma sappiamo che, oltre alle patch di sicurezza di gennaio 2022, ci saranno tutte le novità introdotte dalla One UI 4.0. Potete controllare la disponibilità di aggiornamenti dalla impostazioni del vostro dispositivo.