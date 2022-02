La MIUI 13 si allarga: arriva per Xiaomi Mi 10, Mi 11T e Redmi Note 10 Pro

Arrivano altre buone notizie per i possessori dei vari modelli Xiaomi e Redmi sul mercato, soprattutto per coloro che sono in attesa di ricevere il nuovo aggiornamento alla MIUI 13.

Stando a quanto trapelato nelle ultime ore, Xiaomi ha avviato la distribuzione della MIUI 13 basata su Android 12 in versione stabile per Xiaomi Mi 11T Pro. La stessa build sarebbe in fase di rollout anche per Xiaomi Mi 10 e Redmi Note 10 Pro. Tra le novità della MIUI 13 ci sono tutte quelle caratteristiche di Android 12, ma anche alcune interessanti personalizzazioni apportate da Xiaomi, come la sincronizzazione rapida tra smartphone e PC.