La MIUI 13 potrebbe arrivare molto presto, e nel frattempo ecco il supporto al Material You

Alla fine del 2021, Xiaomi ha presentato il suo nuovo top di gamma Xiaomi 12 e la nuova versione del proprio sistema operativo, ovvero la MIUI 13 basata su Android 12 : all'epoca, l'azienda cinese non ha però parlato di quando l'aggiornamento arriverà per gli utenti, ma adesso spunta qualche notizia in più.

Xiaomi terrà un evento il prossimo 26 gennaio in Cina, durante il quale saranno presentati alcuni nuovi dispositivi, tra cui gli smartphone della serie Redmi Note 11 : l'azienda non ha menzionato la MIUI 13, ma un recente tweet apparso sul profilo della MIUI lascia intendere che ne sapremo di più proprio all'evento del 26 gennaio .

Nel frattempo, il canale Telegram MIUI Beta Info ha pubblicato alcune notizie riguardanti il supporto alle funzionalità di Android 12 da parte della MIUI 13: in particolare, sembra che il software supporterà i temi dinamici, ma solo per le app Google. Le applicazioni di Xiaomi infatti non sono ancora compatibili con questa funzionalità, e probabilmente non lo saranno mai, visto che l'azienda non ha mai parlato di questa possibilità.