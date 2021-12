La MIUI 13 è ufficiale: sempre più fluida, più sicura e funzionalità esclusive

In queste ultime ore frenetiche Xiaomi sta svelando al mondo tutte le sue ultime novità in termini di smartphone, tablet, prodotti smart e software. Tra questi rientra la nuovissima MIUI 13 , la nuova personalizzazione di Xiaomi basata su Android 12 .

Tutte le novità introdotte sono valide sicuramente per la versione cinese della MIUI 13, ma ci aspettiamo che arriveranno anche per le build internazionali. Al momento non sono state indicate le tempistiche di rilascio della MIUI 13 in Europa, però già sappiamo quali modelli verranno aggiornati.