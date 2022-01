La MIUI 13 con Android 12 per la famiglia Redmi Note 10 è sempre più vicina!

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale della MIUI 13 basata su Android 12 da parte di Xiaomi, che abbiamo visto arrivare in Cina al fianco dei nuovi Xiaomi 12, arrivano ottime notizie per i possessori di uno dei modelli della serie Redmi Note 10.

Stando a quanto scovato da Xiaomiui, le versioni europee della MIUI 13 per Redmi Note 10 e Redmi Note 10 Pro sono quasi pronte per essere rilasciate. Per il primo si tratterà della build 13.0.1.0.SKGEUXM, mentre per la variante Pro arriverà la build 13.0.1.0.SKFEUXM. Entrambe saranno basate su Android 12, con le novità che abbiamo già visto in parte.