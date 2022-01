La Magic UI 6.0 di Honor è ufficiale: ecco cosa cambia e chi la riceverà

Insieme Magic V, il nuovo dispositivo pieghevole di Honor, l'azienda cinese ha ufficializzato anche la Magic UI 6.0, l'ultima versione della sua personalizzazione del sistema operativo Android.

Novità della Magic UI 6.0

Non si tratta certamente dell'aggiornamento con novità del brand: la maggior parte delle nuove aggiunte riguardano infatti il miglioramento delle performance dei dispositivi. Tra le nuove funzioni, troviamo Magic Live è un assistente digitale che, grazie alla raccolta di dati e all'intelligenza artificiale, invia all'utente promemoria (come ad esempio quello di partire in orario per prendere un volo).

Diversi miglioramenti anche per il multi tasking: è stata infatti introdotta una nuova versione di Multi-Windows, che permette di utilizzare più app contemporaneamente e che si integra con Magic Live, che invece consiglierà le app da utilizzare in multi finestra in base all'utilizzo dello smartphone.

Honor Sharing, che ora supporta anche display, trastiere e mouse, permette di trasferire dati dallo smartphone al PC Windows utilizzando la tecnologia Honor Connect, che permette velocità di trasferimento pari a 1,2Gbps e latenza di soli 10ms. Infine, arriva anche il supporto alla funzione Il tuo telefono di Microsoft, ma per il momento solo in Cina.