La longevità di Galaxy S8: arriva un nuovo aggiornamento di sicurezza

L'aggiornamento in fase di rollout è rivolto a Galaxy S8 e S8+ , i due ex top di gamma Samsung lanciati nel 2016. Si tratta della build G95xFXXUCDUK1 , la quale aggiorna le patch di sicurezza Android a novembre 2021, risolvendo una decina di vulnerabilità di sicurezza.

L'aggiornamento non introduce novità a livello software, ma fa sempre piacere vedere un supporto software di sicurezza per dispositivi relativamente datati. La distribuzione dell'update è in corso via OTA in Francia ma ci aspettiamo che ne prossimi giorni verrà estesa all'Italia.