La famiglia OnePlus 9 si aggiorna: nuove patch e fix per la fotocamera

OnePlus ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento software per i suoi attuali top di gamma, OnePlus 9 e 9 Pro. L'update corrisponde alla stabile della OxygenOS 12 ed è identificato dalla build C.44 per entrambi i dispositivi.

Il changelog, che trovate per intero in fondo a questo articolo, menziona l'aggiornamento delle patch di sicurezza Android a gennaio 2022 e alcuni fix al display per risolvere problemi di visualizzazione delle notifiche e alcuni lag nello scrolling. Inoltre, l'aggiornamento include anche un paio di fix per l'app Fotocamera, per risolvere crash sporadici e problemi con la registrazione video.