La famiglia OnePlus 7 / 7T si aggiorna: patch di dicembre e bugfix per WhatsApp

OnePlus ha rilasciato dei nuovi aggiornamenti per i suoi OnePlus 7 e OnePlus 7T , i quali hanno ricevuto una nuova versione stabile della OxygenOS . Si tratta della OxygenOS 11.0.5.1 che arriva con una serie di fix software e le nuove patch di sicurezza. Andiamo a vedere insieme il changelog associato all'aggiornamento.

L'aggiornamento è attualmente in fase di distribuzione via OTA anche per gli utenti europei possessori di OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro. Il rollout dovrebbe completarsi entro i prossimi giorni.