La famiglia Galaxy S21 sta per ricevere la One UI 4.1

Stando a quanto riferito da un dipendente Verizon , Samsung avrebbe in mente di aggiornare tutti i modelli della serie Galaxy S21 con la One UI 4.1 entro fine febbraio 2022 . Questo aggiornamento potrebbe coincidere con la distribuzione delle nuove patch di sicurezza.

La One UI 4.1 è l'interfaccia software sviluppata da Samsung per personalizzare Android 12 sui suoi smarthpone, che abbiamo visto sulla serie Galaxy S22 . Nelle ultime ore sono emersi promettenti novità per il suo rilascio su Galaxy S21 .

I dettagli appena emersi dovrebbero riguardare da vicino i dispositivi commercializzati in USA, ma potrebbero estendersi con le stesse tempistiche anche per quelli in Europa. Lo stesso dovrebbe valere anche per Galaxy S21 FE.

È bene ricordare che la serie Galaxy S21 ha già ricevuto Android 12 con la One UI 4.0. In questo articolo abbiamo visto un sommario delle novità prevista con la One UI 4.1.