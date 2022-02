La famiglia di OnePlus 7, e non solo, si aggiorna: rilasciate le patch di febbraio

OnePlus ha iniziato a rilasciare le patch di sicurezza di febbraio 2022 su una serie di smartphone. Procedendo con ordine, OnePlus 7, 7T e 7 Pro, stanno ricevendo l'OxygenOS 11.0.6.1 dal peso di 92 MB. L'update, oltre alle patch di sicurezza, non introduce alcuna nuova funzionalità. OnePlus 8T, invece, sta ricevendo l'OxygenOS 11.0.13.13/11.0.12.12 dal peso di 125 MB. Anche in questo caso vengono introdotte soltanto le nuove patch di sicurezza. Stesso destino per OnePlus Nord N100 con l'OxygenOS 11.0.4/11.0.5.

Inoltre, OnePlus sta lavorando per risolvere un fastidioso bug segnalato da diversi utenti. Si tratta di un blocco dell'app "Galleria" quando si tenta di condividere una foto. Attraverso un post, gli sviluppatori hanno spiegato che stanno risolvendo il problema (qualcuno ha già ricevuto l'aggiornamento in questione indicato come "DN2101_11_A.18"). A riguardo, hanno aggiunto che il bug partirebbe da Google Messaggi e non dalla Galleria.