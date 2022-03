L'aggiornamento che fa diminuire la vibrazione: è successo a Pixel 6

L'ultimo aggiornamento di marzo rilasciato da Google per i Pixel 6 starebbe provocando un fenomeno piuttosto singolare: la diminuzione dell'intensità della vibrazione. Difatti, dopo l'installazione dell'update, la vibrazione appare più "morbida" sia durante le notifiche che soprattutto nel caso di una chiamata in arrivo. Alcuni utenti, inoltre, hanno evidenziato che il bug era emerso già durante la beta di Android 12.1.

Intanto, una serie di post sui forum e social suggeriscono che i dispositivi colpiti non sono pochi. Tra l'altro, diversi utenti hanno apprezzato il cambiamento – non si sa ancora se intenzionale o meno – mentre altri, la maggior parte, ha invocato un update da parte di Google per superare questa criticità.