Il primo tablet con Android 12 è di Samsung: Galaxy Tab S7+ si aggiorna in Europa

Samsung sta chiudendo l'anno in corso nel migliore dei modi nei confronti dei suoi utenti grazie agli aggiornamenti in fase di rilascio. Dopo Galaxy S20, S10 e Note 20, è giunto il momento di Android 12 anche per Galaxy Tab S7+.

Il tablet top di gamma di casa Samsung sta infatti ricevendo il major update ad Android 12 in alcuni paesi europei. Si tratta della build T976BXXU2CULC, che arriva su base Android 12 e con a bordo la One UI 4.0. Le novità incluse nel major update le abbiamo viste in questo articolo.