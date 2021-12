Il primo smartphone con le patch di sicurezza di gennaio non è un Pixel

Manca solo un giorno al nuovo anno, ma un produttore ha già iniziato a rilasciare le patch di sicurezza di gennaio 2022 per i propri dispositivi: non si tratta però di Google, com'era lecito aspettarsi, ma bensì di Samsung , che ha già aggiornato il suo Galaxy A51 .

L'azienda coreana ha già iniziato il rollout dell'aggiornamento caratterizzato dalla versione A515FXXU5EUL3 per Galaxy A51: le novità non sono note (ma probabilmente non ci sarà nulla di tangibile per gli utenti), ma quel che è certo è che l'update porta con sé le patch di sicurezza di gennaio 2022, e Galaxy A51 è dunque il primo smartphone a riceverle (e tutto ciò non farà piacere a Google).

L'aggiornamento è al momento disponibile in Russia e Malesia, ma nel giro di qualche giorno arriverà anche sui dispositivi italiani: ad ogni modo, potete controllare il tutto dalle impostazioni.