Il Pixel Launcher di Android 13 supporta due layout: ottime notizie per i pieghevoli

Sono passate soltanto poche ore da quando Google ha rilasciato, a sorpresa, la prima Developer Preview di Android 13 Tiramisù, e già possiamo vedere le prime novità di rilievo.

Tra le novità scovate in queste ore ne vediamo una dedicata al Pixel Launcher, il launcher stock di Google. Il video che trovate alla fine di questo articolo mostra come il Pixel Launcher su Android 13 supporti due diversi layout dell'interfaccia grafica: questi possono essere abilitati andando a modificare i dpi del display dalle Opzioni Sviluppatore. Si nota come, impostando dei dpi compatibili con un display più grande, il launcher imposti automaticamente un layout con icone più piccole e più dense.