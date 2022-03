I profili utente finalmente sono più personalizzabili in Android 13 DP2

Android 12 ha segnato un grande cambiamento, anche estetico, di Android , grazie all'aggiunta di Material You , la nuova personalizzazione del sistema che cambia automaticamente in base allo sfondo impostato dall'utente. Android 13 sembra proseguire su quella strada dando ancora maggiore libertà di scelta all'utente e nella seconda Developer Preview il processo si è esteso anche ai diversi profili utente.

Ma non solo, come si vede infatti dall'immagine sopra, al momento di selezionare il profilo, Android 13 mostra molto meglio la possibilità di cambiare la foto, con un design più moderno e in linea con lo stile del sistema. Continuate a seguirci, perché le novità non sono finite.