I Pixel si aggiornano con l'italiano su Live Translate e altre novità

Si parte dalla possibilità di utilizzare per la funzione Night Sight , che permette di scattare foto in scarse condizioni di luce, arriva l' integrazione con Snapchat : sarà possibile attivarla tramite un pulsante specifico nell'interfaccia di scatto dell'app. Questa funzione arriverà solo su Pixel 6 e 6 Pro . La funzione Live Caption permette, durante una telefonata, di vedere i sottotitoli di ciò che dice l'altra persona e di digitare una risposta che verrà letta ad alta voce dall'altra parte. Questa funzione è disponibile solo in lingua inglese.

Gli smartphone di Google si aggiornano: BigG ha infatti rilasciato l'aggiornamento Feature Drop di marzo per i suoi Pixel ( dal 3a fino al 5a, mentre gli ultimi Pixel 6 e 6 Pro lo riceveranno durante il corso del mese ), che porta diverse novità, di cui una particolarmente utile per gli utenti italiani.

Gboard, la tastiera di Google, crea automaticamente degli sticker personalizzati in base al messaggio digitato (ad esempio, facendo gli auguti a qualcuno sarà creato lo sticker con il nome del festeggiato). Anche questa feature è disponibile solo per gli utenti che comunicano in inglese. La funzione Live Translate permette ora di creare sottotitoli dei video anche in altre lingue oltre all'inglese, quali spagnolo, francese e italiano. Quest'ultima funzione arriverà solo su Pixel 6 e 6 Pro.

Infine, arriva un nuovo widget che permette di controllare lo stato del dispositivo e di quelli connessi, come la percentuale della batteria di smartphone e cuffie.