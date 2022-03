I Pixel con Android 13 potrebbero trasformare le foto in sfondi animati

Stando ai riferimenti scovati, tali sfondi animati creati a partire da immagini personali avrebbero un effetto simile ai ricordi cinematografici in 3D che attualmente propone l'app Google Foto. Non è però escluso che non arrivino altri effetti per la creazione di questi sfondi animati personali.

Al momento la novità appena vista sugli sfondi animati risulta ancora non accessibile con le prime Developer Preview di Android 13. Torneremo ad aggiornarvi non appena avremo notizie sulla sua implementazione a livello pubblico.