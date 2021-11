I Pixel 3a potranno aggiornarsi con la beta di Android 12 L: ecco i modelli compatibili

Arrivano interessanti novità per coloro che sono curiosi di provare Android 12 L, la nuova release annunciata da Google che sarà dedicata ai dispositivi pieghevoli. Google ha appena annunciato i dispositivi compatibili con il programma beta ufficiale.

Anche Android 12 L avrà un programma di beta testing dedicato, proprio come le classiche release di Android. E come accade per queest'ultime, tutti i Pixel supportati ufficialmente da Google saranno compatibili con tale programma beta. Andiamo a veere tutti i modelli: