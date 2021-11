I dettagli e le nuove funzionalità della MIUI 13 continuano a trapelare

Le nuove caratteristiche includeranno una nuova "cassetta degli attrezzi" intelligente che integra al suo interno video, giochi, note e altre funzioni che saranno ottimizzate per aprirsi rapidamente senza bisogno di muoversi in altri punti del sistema. Un'altra novità migliorerà la fotocamera, nella quale sarà possibile selezionare che un obiettivo venga mantenuto come predefinito al momento della sua riapertura. Ci saranno inoltre un nuovo widget di tracciamento dello stato della batteria, un nuovo indicatore della temperatura della batteria e un'indicazione temporale per le barre di scorrimento degli album. Il nuovo sistema permetterà infine agli utenti di eseguire automaticamente il backup e il ripristino dei dati quando si passa dalla versione beta della MIUI alla versione stabile.

La MIUI 13 si aggiornerà anche all'interconnessione cross-screen. La MIUI+, che implementa una connessione tra i sistemi Android e Windows (gli utenti possono copiare un testo dallo smartphone e incollarlo direttamente sul computer), sarà migliorata e potenziata nelle sue funzionalità.