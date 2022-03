Google sembra fare davvero sul serio con i tablet e Android 13

Stando a quanto rilevato da Esper , che ha analizzato il codice di Android 13 finora disponibile, sembra che Google intenda lanciare una cosiddetta Hub Mode sviluppata specificatamente per i tablet . Questa dovrebbe permettere agli utenti di usare un tablet con Android 13 tramite diversi profili condividendo le app installate , senza però condividere i dati personali associate ad esse.

Oltre alla modalità Hub, della quale avevamo già sentito parlare, Android 13 apporterà dei miglioramenti anche all'usabilità dei tablet usati con dock. Il kernel dovrebbe essere in grado di riconoscere una dock in base alla tipologia di alimentazione fornita. Inoltre, dovrebbe arrivare anche una modalità d'uso specifica per i bambini.

Insomma, sembra che Google intenda fare sul serio con lo sviluppo di Android 13 nei confronti dei tablet, una categoria di dispositivi che negli ultimi anni è stata sicuramente trascurata dalla versione stock del robottino verde.