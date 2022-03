Google annuncia Android 12L: nuova vita per tablet e pieghevoli!

Android 12L è finalmente arrivato: il nuovo sistema operativo di Google pensato per dispositivi con schermi grandi o dispositivi foldable è infatti disponibile in versione stabile, dopo aver attraversato diverse release beta.

Essendo pensato per dispositivi "più grandi del normale", la prima novità che troviamo in Android 12L è proprio la disposizione degli elementi e dei menù sulla schermata: salta subito all'occhio la tendina delle notifiche, che è divisa tra notifiche vere e proprie e Quick Toggle, in due finestre affiancate. Questo nuovo layout a due colonne è presente anche in altre app, come ad esempio quella delle impostazioni, e potrà facilmente essere utilizzato da applicazioni di terze parti.