Google conclude il programma beta di Android 12: rilasciata la versione finale di QPR3

Google, dopo tre mesi di test, ha rilasciato il Quarter Platform Release 3, che porta la versione di Android 12 al numero 12.1. Si tratta di un aggiornamento completo, che segna la conclusione del programma beta per Android 12: "Siamo lieti di annunciare che la versione ufficiale di Android 12 giugno inizierà a essere distribuita in tutto il mondo sui dispositivi Pixel a partire da oggi! Questo conclude il nostro programma beta per Android 12 (QPR3)".

Inoltre, è emersa un'altra novità, ovvero la possibilità di abbandonare il programma dopo aver installato questo update senza vedere cancellato il contenuto del dispositivo (come invece accadeva in passato). Difatti, il programma beta di Android 12 è stato già sostituito da quello di Android 13 (già alla seconda beta).