In fase di rilascio l'update di settembre per Google Play: novità per "Kids Space"

Recentemente Google ha pubblicato un post contenente tutte le novità degli ultimi aggiornamenti di sistema di Google Play, soffermandosi particolarmente su quello in arrivo a settembre. A riguardo, occorre ricordare che questi update vengono lanciati sia da Google che da Play Store e Play Services. Tra l'altro, non sono dedicati esclusivamente agli smartphone ma anche ad altri dispositivi, come ad esempio tablet, PC con Chrome OS, apparecchi con Android TV/Google TV, agli smartwatch con Wear OS, alle auto equipaggiate con Android Auto.Prima di passare ai dettagli della notizia, può essere interessante consultare la nostra guida su come aggiornare Google Play Services su Android e smart TV

Per quanto riguarda le novità, la più interessante riguarda l'esperienza "Kids Space" su Android. Google, infatti, sta rendendo possibile l'installazione di Kids Space su un account secondario durante il processo di configurazione di un dispositivo. In questo modo viene semplificata la condivisione dei tablet Android tra familiari di età diverse. Il nuovo aggiornamento, inoltre, consentirà di nascondere ai bambini - durante il funzionamento dell'applicazione – le app che ritenete non opportune.