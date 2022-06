Google Play System Update di giugno: nuove funzionalità per scoprire app e altro

Come ogni mese, Google ci notifica il bollettino degli aggiornamenti del Google Play System, che comprende gli aggiornamenti del Google Play Store, dei Google Play Services e altri componenti di Android.

L'ultimo aggiornamento porta correzioni di bug critici per la gestione del sistema e dell'account. Per quanto riguarda le nuove funzionalità, riguardano altri modi per scoprire app e giochi e i servizi Play Pass e Play Points.

Ecco l'elenco completo delle modifiche:

Correzioni critiche

[Auto, telefono, tablet, TV, Wear OS] Correzioni di bug per la gestione dell'account e i servizi relativi alla gestione e alla diagnostica del sistema.

Google Play Store

Miglioramenti alla funzione Play-as-you-download per consentire ai giocatori di iniziare a giocare ai giochi per dispositivi mobili mentre il download dell'app continua a ridurre i tempi di attesa.

Nuove funzionalità per aiutarti a scoprire le app e i giochi che ami.

Ottimizzazioni che consentono download e installazione più rapidi e affidabili.

Nuove funzionalità per i programmi Play Pass e Play Points.

Miglioramenti alla fatturazione di Google Play.

Miglioramenti continui a Play Protect per proteggere il tuo dispositivo.

Varie ottimizzazioni delle prestazioni, correzioni di bug e miglioramenti a sicurezza, stabilità e accessibilità.