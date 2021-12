Google non vuole che altri smartphone si aggiornino prima dei Pixel

In ambito di aggiornamenti Android, Google deve sempre mantenere alto un certo livello di aspettative visto che è una parte dell'azienda a sviluppare e distribuire gli update. Per questo i Pixel sono sempre tra i primi a ricevere aggiornamenti software.

Quanto appena detto vale per gli aggiornamenti software e per quelli di sicurezza, ma non sempre. In alcune occasioni abbiamo visto dispositivi di altri produttori, come Essential e Samsung ricevere le patch di sicurezza in anticipo rispetto a quanto fatto da Google per i suoi Pixel. Questa celerità da parte degli altri produttori non è piaciuta a Google, la quale si sarebbe apertamente lamentata con alcuni vertici di Essential.