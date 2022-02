Google ha risolto delle gravi falle di sicurezza in Android 12

Ogni mese, Google pubblica l'Android Security Bulletin, che riporta tutte le falle di sicurezza e i problemi legati al sistema operativo risolti dall'azienda: a febbraio, Google ha dichiarato di aver risolto bug critici che avrebbero permesso ad un malintenzionato di eseguire diverse azioni senza autorizzazione.

In particolare, è stata risolta la falla caratterizzata dalla sigla CVE-2021-39675: questa è una "vulnerabilità di sicurezza critica nei componenti del sistema che potrebbe portare a un'escalation dei privilegi". In parole povere, un malintenzionato avrebbe poututo eseguire operazioni pericolose senza richiedere alcun permesso al sistema operativo, agendo dunque in maniera del tutto invisibile.