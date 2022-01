Google finalmente aggiorna Pixel 6 e 6 Pro con le patch di gennaio: tanti attesi fix

Il nuovo update introduce diversi e attesi fix , i quali dovrebbero risolvere i bug introdotti con l'aggiornamento precedente a quello di dicembre. Per i due dispositivi l'aggiornamento ha un peso di circa 240 MB o di 40 MB , in base al fatto che gli utenti abbiano o meno effettuato l'update di dicembre . Non dovrebbero più esserci problemi di connettività , così come di battery drain .

Oltre a questo, il nuovo aggiornamento introduce il supporto alla ricarica a 23W tramite Pixel Stand, il controllo dei bassi per Pixel Buds A-Series, e miglioramenti per il sensore d'impronte digitali.

L'update per Pixel 6 e 6 Pro è attualmente in fase di distribuzione via OTA a livello globale. Qui sotto trovate i link per procedere al download del file OTA per la procedura manuale.